Boi invade clínica em Minas Gerais e assusta funcionários; veja o vídeo

Nenhum paciente estava no local no momento em que o animal entrou na unidade; caso ocorreu em Divinópolis

Reprodução/Twitter/@BollitoWillyam Boi entra em UBS de Divinópolis e assusta servidores



Funcionários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Divinópolis, em Minas Gerais, levaram um susto nesta terça-feira, 11. Um boi invadiu a unidade de saúde e saiu sozinho do local. Um vídeo compartilhado pelas rede sociais mostra o momento em que o animal entra na unidade de saúde e surpreende os servidores. Na sequência, os funcionários tentavam atrair o animal para a porta. Um homem balançava a planta para atrair, enquanto uma mulher tentava chamar a atenção do animal. Segundo a Prefeitura de Divinópolis, nenhum paciente estava no local no momento em que o animal entrou nas dependências da UBS. A prefeitura também informou que nenhum servidor se feriu e não houve danos ao patrimônio público. De acordo com a administração municipal, o animal defecou no local e após algumas tentativas de retirá-lo, o mesmo saiu de maneira espontânea. “A Prefeitura pede a colaboração dos donos de animas de grande porte, para que possam cuidar dos mesmos, pois além de colocar a vida deles em risco, deixando-os soltos, esses animais podem colocar a vida das pessoas em perigo, uma vez que podem causar acidentes de trânsito, além de outros tipos de transtornos. como esse”. Assista o vídeo abaixo: