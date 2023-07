Prefeitura do Rio realiza demolição de 56 construções irregulares na Mangueira

Ao todo, 56 edificações foram destruídas; nos locais foram encontrados usuários de drogas, galinhas, cachorros e filhotes

Fabio Costa/SEOP/Dovulgação 'Essa operação é mais um recado muito claro de que a Prefeitura do Rio não vai admitir construções irregulares, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado', disse Brenno Carnevale



Construções irregulares foram demolidas na Rua Visconde de Niterói, próximo à comunidade da Mangueira, área sob influência do crime organizado. A operação realizada pela Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura do Centro ocorreu nesta quarta-feira, dia 12, em dois terrenos do município do Rio de Janeiro, com cerca de 20 demarcações de lojas comerciais, que juntos possuem mais de 14 mil metros quadrados. As estruturas erguidas eram de alvenaria e os limites do terreno estavam demarcados com blocos de concreto. “Essa operação é mais um recado muito claro de que a Prefeitura do Rio não vai admitir construções irregulares, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado. Importante o apoio da Polícia Militar, porque é uma forma de fazer o ordenamento na cidade ao mesmo tempo em que a gente dá prejuízo para os criminosos”, reforça o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Durante a operação, os agentes da Prefeitura identificaram aproximadamente 20 casebres, todos ocupados por usuários de drogas. A Assistência Social foi acionada. No local também foram encontrados tapumes da Prefeitura e do Governo do Estado utilizados como paredes, lonas, uma caixa d’água, galinhas, cachorros e filhotes. Uma ligação clandestina de luz e outra de água foram cortadas. “Essa operação é muito importante para a região. A Visconde de Niterói é uma rua fundamental que conecta a Zona Norte e o Centro. Nós desocupamos um terreno municipal que estava sendo invadido. Logo ao lado, encontramos uns casebres improvisados com lonas e tapumes. Além da demolição das construções irregulares, houve uma desmobilização desse local, trazendo mais segurança e conforto para os moradores e cidadãos que transitam na região”, afirma o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.

Logo após o término da demolição na Rua Visconde de Niterói, os agentes removeram mais ocupações irregulares no entorno, feitas por usuários de drogas. Umas próxima à estação de trem do Maracanã, na Rua Nelson Sargento, em São Cristóvão, a área tem aproximadamente 20 metros quadrados, e possuía mais 15 estruturas precárias. A outra, localizada no mesmo logradouro, é uma área de 600 m², em um terreno que já foi ocupado pelo Exército. Todas as estruturas foram removidas, desobstruindo a via pública. A Assistência Social também ofereceu acolhimento a essas pessoas. Ao todo, 37 pessoas foram abordadas, nenhuma aceitou acolhimento, mas 16 pessoas pediram atendimento para a retirada de segunda via de documentação. Participaram da operação agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, Rio Luz, Águas do Rio, Comlurb e Polícia Militar. Desde 2021, a Secretaria de Ordem Pública já realizou mais de 2.600 demolições de construções irregulares em todo o município do Rio, especialmente em áreas que sofrem influência do crime organizado.