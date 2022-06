Boletim da Fiocruz aponta que quase 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são Covid-19

Fundação ressaltou a importância do uso de máscaras de proteção individual e da aplicação de reforço da vacina para se imunizar contra o vírus respiratório

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil segue com média de mortes em decorrência da Covid-19 abaixo de 200 óbitos



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou um novo boletim referente a alta de casos da Covid-19 no Brasil e, segundo a instituição, 69% dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no último mês – ou seja, as quatro semanas epidemiológicas anteriores – correspondem ao novo coronavírus. Em relação aos óbitos pelo vírus respiratório, a tendência segue a mesma e 92,22% das mortes ocorrem em decorrência de Covid-19. A análise foi realizada pelo órgão entre a semana de 29 de maio a 4 de junho e, no período, registrou 7,7 (6,9 – 8,6) mil casos de SRAG no território nacional. “Em nível nacional, observa-se cenário claro de crescimento no número de casos semanais de SRAG associados á Covid-19 em todas as faixas da população adulta, segundo a Fiocruz. Entre a população de 0 a 4 anos de idade, os casos estão associados ao vírus sincicial respiratório (VSR), juntamente do Sars-CoV-2, metapneumovírus e rinovírus. Com isso, a fundação ressalta que as doses de reforço da vacina contra a Covid-19 – aliado ao uso de máscaras de proteção individual – é fundamental para diminuir a alta no número de casos da doença.