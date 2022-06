Alimentos e bebidas ajudam a frear o aumento da inflação em maio

Itens essenciais, como tomate, cenoura e batata-inglesa, registram queda, mas acumulam altas significativas nos últimos 12 meses

Cesar Conventi/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 11/05/2022 Alimentos importantes registraram queda em maio, com destaque para o tomate, a cenoura e a batata-inglesa



Considerado um vilão da inflação, o setor de alimentação ajudou a conter o IPCA em maio. O índice para o grupo de alimentos e bebidas registrou uma desaceleração, indo de 2,06% em abril para 0,48% em maio. Essa taxa foi puxada pela alimentação no domicílio, que caiu para e 2,59% para 0,43% em maio, enquanto a fora do domicílio ficou praticamente estável. Alimentos importantes registraram queda entre os dois meses, com destaque para o tomate (-23,72%), a cenoura (-24,07%) e a batata-inglesa (-3,94%). Entretanto, os três produtos acumulam alta, respectivamente, de 55,62%, 116,37% e 54,3% nos últimos 12 meses. Hortaliças (-3,22%) e frutas (-2,3%) também caíram. Outros alimentos mantiveram alta em maio, caso da cebola (21,36%), do feijão-carioca (7,31%) e do leite longa-vida (4,65%).