Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% para professores da educação básica

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2022 Parlamentares de frentes em defesa da Educação do Congresso se manifestaram a favor do reajuste salarial da categoria



O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 27, um reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica. “É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% no piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo Governo Federal desde o surgimento da Lei do Piso”, escreveu o chefe do Executivo em suas redes sociais. Segundo o presidente, 1,7 milhão de profissionais serão beneficiados. A Constituição prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica seja atualizado, anualmente, no mês de janeiro. O aumento é calculado com base no valor anual mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Na segunda-feira, 24, parlamentares de frentes em defesa da Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal emitiram uma nota pedindo ao governo federal o “cumprimento integral do piso nacional consagrado em nossa legislação desde 2008”. Com o reajuste, o salário passará de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,34.