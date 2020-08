Bolsonaro coloca Ricardo Barros na liderança do governo na Câmara

O parlamentar do PP, partido que integra o Centrão, assume a vaga deixada por Vítor Hugo (PSL-GO); a decisão pela troca foi de Bolsonaro e Vítor Hugo agradeceu a confiança

Agência Brasil Deputado Ricardo Barros durante sessão de votação na Câmara



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) substituiu nesta quarta-feira (12) o líder do governo na Câmara. Quem assume é o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que divulgou a informação por meio do Twitter. Com a mudança, deixa o cargo o deputado Vítor Hugo (PSL-GO), que atuou na liderança do governo na Câmara desde o início do mandato de Bolsonaro. Barros agradeceu o presidente “pela confiança do convite”.

Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do governo na Câmara dos Deputados com a responsabilidade de continuar o bom trabalho do Líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus me ilumine nesta missão. 🇧🇷 — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) August 12, 2020

Barros é deputado federal pelo Progressistas, partido que integra o bloco de partidos conhecido como “Centrão”. Atualmente, o conjunto de siglas tem integrado formalmente a base de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. A mudança retira o PSL, ex-partido do presidente, do protagonismo das articulações políticas na Câmara. Historicamente, o apoio do Centrão assegura a aprovação de pautas relevantes para o governo no Congresso. O parlamentar foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e também ocupou cargos de liderança em governos anteriores.

Pelo Twitter, Vítor Hugo agradeceu o presidente “pela confiança depositada durante esses quase 19 meses à frente da liderança do governo na Câmara. Muitos desafios superados e grande amadurecimento” e afirmou que Barros contará com o seu “apoio total”.

Agradeço imensamente ao PR @jairbolsonaro pela confiança em mim depositada durante esses quase 19 meses à frente da liderança do governo na Câmara. Muitos desafios superados e grande amadurecimento. Desejo toda sorte ao novo líder @RicardoBarrosPP, q contará com meu total apoio. — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) August 12, 2020

*Com informações da Agência Brasil