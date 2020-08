Bolsonaro diz que jornalistas têm mais chances de morrer de Covid-19: ‘Bundões’

No domingo, o presidente já havia se exaltado com pergunta de repórter sobre depósitos de Queiroz para Michelle Bolsonaro

Alan Santos/PR Bolsonaro participou do evento "Brasil contra a Covid-19"



Durante o evento “Brasil vencendo a Covid-19”, que aconteceu nesta segunda-feira (24), Jair Bolsonaro voltou a atacar parte da imprensa. Em seu discurso, que falou novamente sobre a hidroxicloroquina, ministro Pazuello e a facada, o presidente relembrou a ocasião em que disse que tinha “histórico de atleta” e, portanto, estaria menos suscetível à Covid-19. “Aquela história de atleta das Forças Armadas que o pessoal da imprensa vai para o deboche porque quando pega em um bundão de vocês [jornalistas] a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade, em grande parte, há exceções, [mas] a chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varella, quero deixar bem claro.”

No domingo, o presidente já havia causado polêmica ao responder rispidamente a um repórter que o questionou a respeito de depósitos no valor de 89 mil reais na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, envolvido em caso de rachadinha. “Vontade de encher tua boca com uma porrada”, disse Bolsonaro, em fala que repercutiu nas redes sociais e causou reação de entidades de imprensa, que emitiram notas de repúdio. Nomes como Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e João Doria, governador de São Paulo, expressaram indignação com a postura do presidente.