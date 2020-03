Bolsonaro convida para manifestações: ‘Não são contra o Congresso’

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o presidente, é um movimento 'pró-Brasil'



O presidente Jair Bolsonaro se disse favorável às manifestações do dia 15 de março durante discurso feito em Roraima, neste sábado (7). Ele afirmou que não é um movimento “contra o Congresso e o Judiciário”, mas sim “pró-Brasil”.

“É um movimento de rua espontâneo. Político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político”, declarou. “É um movimento que quer mostrar para todos nós, presidente, Poder Executivo, Legislativo, que quem dá um Norte para o Brasil é a população, nós apenas conduzimos”, completou.

Segundo ele, o protesto é “muito bem-vindo”, já que constitucionalmente todos podem se reunir pacificamente, desde que “comuniquem as autoridades competentes”.

Confira:

Presidente @jairbolsonaro se pronunciou agora pouco em Roraima sobre as manifestações de 15 DE MARÇO. Assista. pic.twitter.com/bFuYZrZmZo — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 7, 2020

Atos contra o Congresso

Os atos começaram a ser organizados após uma conversa do ministro Augusto Heleno (GSI) ter sido vazada pelo sistema de som do Planalto. Ele dizia que o governo deveria chamar a população para ir às ruas pressionar deputados e senadores, a quem ele chamava de “chantagistas”.

Um panfleto que circula nas redes sociais convoca todos para o ato, exaltando as figuras dos militares que fazem parte do governo atual, como o general Hamilton Mourão, vice-presidente. “Os generais aguardam as ordens do povo”, diz o informe, assinado pelos “movimentos patriotas e conservadores do Brasil”. O texto pede também a saída de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (DEM-AP) dos seus cargos.