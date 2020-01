Bolsonaro diz que não há casos de coronavírus no Brasil

EFE/EPA/HARISH TYAGI O presidente Jair Bolsonaro tranquilizou a população quanto ao coronavírus



O presidente Jair Bolsonaro informou neste domingo, 26, que o Ministério da Saúde e as Forças Armadas estão cientes dos riscos do coronavírus, e tranquilizou a população. “Estamos preocupados obviamente, mas não é uma situação alarmante. Não existe nenhum caso confirmado no Brasil”, disse, em Nova Délhi, durante a missão de quatro dias na Índia. “Estamos nos preparando para que, se tivermos (contágio) no Brasil, que seja atenuado.”

O presidente lembrou que o Ministério da Saúde publicou um vídeo para conscientizar a população, onde o ministro da pasta, João Gabbardo, apresenta informações sobre o novo vírus e explica como se previnir.

No sábado, o governo chinês confirmou que 56 pessoas morreram no país por complicações decorrentes do vírus. Quase 2 mil pessoas já foram diagnisticadas. Países como Estados Unidos, Tailândia, Austrália, Canadá e França já registraram os primeiros casos da doença.