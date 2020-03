Bolsonaro diz que ‘não houve negociação’ sobre veto do orçamento impositivo

Flickr PR O chamado veto 52 diz respeito, na prática, ao controle de cerca de R$ 30 bilhões por parte do Congresso



O presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira (3), em publicação feita nas redes sociais, que tenha havido “qualquer negociação” sobre o veto 52 do orçamento impositivo. Segundo ele, o texto original do governo foi 100% mantido.

“Com a manutenção dos vetos está garantida a autonomia orçamentária do Executivo”, disse o presidente. “O PL encaminhado hoje preserva a programação original formulada pelo governo”, completou.

O chamado veto 52 diz respeito, na prática, ao controle de cerca de R$ 30 bilhões por parte do Congresso. A proposta ainda previa regras para pagamentos de emendas parlamentares, prazos e até punições ao governo, em caso de descumprimento, que foram retiradas do texto.

No final da tarde desta terça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que há entendimento entre vários líderes partidários para que o veto ao orçamento impositivo seja mantido.

Segundo ele, o acordo inclui a votação dos projetos que vão regulamentar a execução do orçamento impositivo e liberar crédito para o Ministério da Saúde. A sessão do Congresso foi aberta no início desta tarde e ainda está em andamento.