‘Teremos nova dinâmica na Petrobras’, diz Bolsonaro após aprovação de Paes de Andrade

Declaração procurou tranquilizar acionistas e incluiu promessas de não interferência na empresa, através de mudanças na Lei das Estatais

Washington Costa/ASCOM/ME - 05/11/2021 Caio Paes de Andrade assume interinamente a presidência até ser aprovado por acionistas



Durante evento de lançamento do novo passaporte no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro fez um breve comentário sobre a nova gestão da Petrobras. Mais cedo, o Conselho de Administração da estatal aprovou, por 7 votos a 3, o nome de Caio Paes de Andrade, indicado pelo governo, para a presidência da empresa. De acordo com o chefe do Executivo federal, o novo presidente trará uma “nova dinâmica” para a petroleira. “Pode ter certeza, hoje o Caio está tomando posse na Petrobras, nós teremos uma nova dinâmica na questão dos combustíveis no Brasil. Tudo vai ser analisado, na conformidade, na base da lei. Sem querermos mexer, no ‘canetaço’, na Lei das Estatais, sem querer interferir em nada. Mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque”, disse, sem dar mais detalhes.

Apesar da posse e do entusiasmo de Bolsonaro, o nome de Caio Paes de Andrade precisa ser aprovado pelo conselho de acionistas. Até lá, ele assume interinamente. Antes de ser indicado para o comando da estatal, Andrade ocupou um cargo no Ministério da Economia. A escolha de seu nome gerou reação de conselheiros da empresa, uma vez que o servidor não preenche requisitos exigidos pela Lei das Estatais, como uma experiência de 10 anos no setor público ou privado na área de atuação ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior – Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista e tem pós-graduação em Administração e Gestão na Universidade de Harvard.