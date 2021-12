Bolsonaro diz que Petrobras irá anunciar redução no preço dos combustíveis essa semana

Queda seria a primeira de uma série, segundo o presidente, que voltou a culpar os governadores pelo aumento

Foto: Isac Nóbrega/PR Preço dos combustíveis tem sido uma preocupação constante de Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 5, que a Petrobras irá anunciar uma redução nos preços dos combustíveis na semana que se inicia na segunda, sem dar maiores detalhes do quanto o preço seria reduzido. “A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível”, afirmou o presidente, que também atacou os governadores. “Eu não reajustei, mantive congelado desde 2019, o valor do PIS/Cofins, que é o imposto federal. Os governadores mantiveram o percentual, que varia de acordo com o valor na bomba. E mais que dobraram o valor arrecadado com o ICMS. Querem criticar, critiquem. Mas a pessoa certa”, criticou, durante entrevista ao site Poder360.

O aumento no preço dos combustíveis já superou os dois dígitos nos últimos 12 meses e é um dos fatores que mais tem pressionado a inflação, pelo efeito cascata que tem no transporte de produtos. Além disso, a subida dos valores nas bombas também irrita os caminhoneiros, que ameaçam fazer greves e parar as estradas, e os prefeitos, que se veem obrigados a aumentar o preço nas passagens dos transportes públicos. A inflação dos combustíveis tem diversos fatores, entre os quais o aumento do dólar, já que a Petrobras leva em conta a cotação internacional do barril de petróleo na hora de determinar os valores.