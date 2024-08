Bolsonaro é atacado por abelhas durante comício no Rio Grande do Norte 

Evento precisou ser interrompido por um tempo, mas foi retomado depois que o ex-presidente desceu do veículo

Reprodução/Twitter/@cenariumam Bolsonaro é atado por abelha no Rio Grande do Norte



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou interromper um com comício no Rio Grande do Norte após ser atacado por um enxame de abelhas. “Nós somos uma grande Nação. Nossas escolhas…”, dizia Bolsonaro, ao ser interrompido, enquanto outros aliados tentavam, com as mãos, afastar os insetos da cabeça do ex-presidente. “Tem um monte de abelhas aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, completou Bolsonaro, descendo do trio. Ele continuou o evento de campanha normalmente depois de descer do veículo. O episódio ocorreu quando ele começava a fazer seu discurso em um trio elétrico, enquanto era acompanhado por apoiadores. Um desses apoiadores registrou o momento. A situação gerou piadas. O locutor do evento disse que o ex-presidente era “doce”. Além de Macaíba, Bolsonaro também esteve em Natal, Lajes e Parnamirim.

🐝 Ex-presidente Jair Bolsonaro encerra discurso em comício no RN após ser surpreendido por enxame de abelhas. O ataque aconteceu enquanto falava em cima de um trio elétrico. 💬 “Tem abelha aqui, pessoal! Muito obrigado a todos vocês”. pic.twitter.com/2DvMJ4VgrZ — Cenarium (@cenariumam) August 17, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo