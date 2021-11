Bolsonaro é homenageado em cidade italiana: ‘É uma emoção muito grande encontrar os parentes’

Presidente receberá o título de cidadão honorário de Anguillara Vêneta pelo fato de seu bisavô, Vittorio Bolzonaro, ter nascido na região

EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI O presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado com atos em protesto à concessão da honraria



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu nesta segunda-feira, 1º, o título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Vêneta, comuna da região do Vêneto, na província de Pádua, na Itália. Bolsonaro recebeu a honorária da prefeita ultradireitista da cidade, Alessandra Buoso, pelo fato de seu bisavô, Vittorio Bolzonaro, ter nascido na região. Após a homenagem, o chefe do Executivo participou de um jantar com outros integrantes da família Bolsonaro no país. Em transmissão ao vivo, o presidente comemou o reencontro com os “parentes”. “Estou aqui em Pádua, origem da família Bolsonaro. É uma emoção muito grande encontrar os parentes, né? É a primeira vez que a gente vem na Itália, então é bom a gente rever as raízes, porque meus avós foram ao Brasil em busca de dias melhores pela dificuldade que a Itália apresentava no momento. Então, é gratificante. Fui bem recebido aqui, obrigado a todos”, disse Bolsonaro.

Segundo o jornal local il Resto del Carlino, o presidente brasileiro teve que mudar sua agenda após se deparar com um protesto, de cerca de 200, na igreja da cidade, bem em frente à Câmara Municipal, local onde Bolsonaro realizaria sua primeira visita do dia. Os presentes manifestavam contra a concessão do título de cidadão honorário ao chefe do Executivo brasileiro. “Diante do clima tenso, houve uma mudança de programação no cerimonial, decidida no último momento por motivos de segurança”, afirmou o veículo italiano. O mandatário do Palácio do Planalto, então, seguiu para Villa Arca del Santo. Lá, o presidente foi recebido por uma centena de apoiadores. Na sexta-feira, 29, Bolsonaro já havia sido alvo de protestos na Itália. Ativistas do Rise Up 4 Climate Justice picharam muro e jogaram esterco na entrada da prefeitura da cidade. “A figura de Bolsonaro representa perfeitamente o modelo capitalista, predatório, destrutivo e colonialista contra quem lutamos”, apontou o grupo.

