Bolsonaro é recebido por apoiadores no interior do Rio Grande do Norte

A comitiva presidencial em Mossoró ainda tem os ministros Fábio Faria, Augusto Heleno e Tereza Cristina

Reprodução/YouTube O presidente Jair Bolsonaro visita Mossoró, no interior do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (21)



Em mais uma viagem pelo Nordeste, a quarta desde junho, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta sexta-feira (21) em Mossoró, Rio Grande do Norte. A comitiva presidencial chegou ao Aeroporto Dix-Sept Rosado por volta das 9h10 e foi recepcionada por populares que começaram a se aglomerar nas imediações desde as 6h. Ao deixar a aeronave, o presidente se dirigiu aos apoiadores. Ele ignorou as recomendações sanitárias para contenção da Covid-19 ao não usar máscara e cumprimentar a população toques de mãos. Praticamente sem manifestação de opositores, o presidente foi recebido com gritos de “mito”, bandeiras do Brasil, e faixas com escritos como “O Nordeste é Bolsonaro”. Comitivas de apoiadores se deslocaram de diversas cidades da região para acompanhar a chegada do presidente.

Bolsonaro deixou o aeroporto em carro aberto, sob sol de 30ºC, rumo ao Residencial Mossoró I, entregue por ele no primeiro compromisso formal do dia. Essa é a primeira visita do presidente ao Rio Grande do Norte. Na comitiva presidencial estão a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Fábio Faria (Comunicações). Os dois últimos, representantes potiguares na Esplanada dos Ministérios.

*Com Estadão Conteúdo