Bolsonaro entrega espadins a cadetes e declara: ‘Liberdade é o bem maior da nação’

O presidente da República participou da cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro

Reprodução/Marcos Corrêa/Agência Brasil Cerimônia de Entrega de Espadim aos Cadetes da Turma “Centenário da Missão Militar Francesa no Brasil”.



O presidente Jair Bolsonaro foi neste sábado, 17, ao estado do Rio de Janeiro para participar da cerimônia de entrega de espadins aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no município de Resende. No caminho, Bolsonaro parou por cerca de dez minutos em uma rodovia para acenar aos carros que passavam e também caminhou por ruas do centro de Resende, antes de se dirigir à Aman. Durante a cerimônia, que durou cerca de uma hora, o presidente disse que a “liberdade é bem maior de uma nação, maior até que a própria vida, porque o homem sem a liberdade não vive”.

O próprio Bolsonaro se formou na Aman em 1977. Diante dos novos cadetes, ele afirmou que “vocês têm tudo para amanhã ser chefes dessa nação, como hoje eu o sou”. Bolsonaro pediu a Deus para que esteja presente na formatura dos novos cadetes da Aman, em 2023. “Faltam ainda três anos e pouco pela frente. Eu peço a Deus estar aqui com vocês em 2023 para participar de uma cerimônia bem maior, que é o final da nossa Aman, a nossa Espada de Caxias”, disse. A previsão é que o presidente retorne a Brasília ainda na tarde deste sábado (17).

*Com informações da Agência Brasil