Bolsonaro diz que ainda não decidiu se vai aprovar ‘fundão eleitoral’

Carolina Antunes/PR O presidente Jair Bolsonaro não decidiu se vai aprovar a criação do 'fundão eleitoral'



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não sabe se vai sancionar a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado “fundão eleitoral“. Em uma live no Facebook nesta quinta-feira (2), ele abordou o assunto e criticou parlamentares que o estão atacando.

“Não decidi ainda se vou aprovar”, disse Bolsonaro sobre a proposta. Ele criticou nominalmente o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que fez um texto contra o presidente pela possível aprovação do “fundão”. “Ele está criticando o fundão, mas usou R$ 1 milhão [do fundo]”, ironizou.

O capitão reformado ainda fez uma crítica à deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que usou o Twitter para chamá-lo de mentiroso por dizer que há risco de impeachment caso ele vete a criação do FEFC. Mais cedo, Bolsonaro fez um post nas redes sociais questionando se era melhor ele sancionar o projeto ou vetar e correr o risco de cometer um crime de responsabilidade e enfrentar um processo de impeachment. Chamando a parlamentar de “deputada fofinha”, ele também disse que a jornalista usou R$ 100 mil do fundo eleitoral.

O presidente respondeu às críticas de que ele não estaria cumprindo as promessas. “Procuro fazer tudo que prometi em campanha, mas as leis não dependem só de mim, dependem em grande parte do Legislativo”, explicou, afirmando que é o Congresso quem tem a última palavra. “Mesmo eu vetando, eles podem derrubar o veto. Assim é a democracia.”

Pela manhã, Jair Bolsonaro indicou a jornalistas que pode aprovar a criação do “fundão eleitoral”. “O veto ou a sanção é uma obediência à lei. Se você ler o Artigo 85 da Constituição, vai ver que, se não respeitar a lei, estou em curso de crime de responsabilidade. O que posso dizer é isso. A conclusão agora é de vocês. Porque é o seguinte: temos de preparar a opinião pública. Caso contrário, vocês [da mídia] me massacram; arrebentam comigo”, disse o presidente.