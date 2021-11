Bolsonaro lamenta morte de Marília Mendonça: ‘Sentimento de que perdemos alguém próximo’

Presidente utilizou suas redes sociais para prestar homenagem à cantora e enviar condolências às família das vítimas

Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça faleceu nesta sexta-feira em acidente em Minas Gerais



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou suas redes sociais para lamentar a morte da cantora Marília Mendonça, que faleceu nesta sexta-feira, dia 5, em acidente aéreo em Minas Gerais. O presidente afirmou que a ‘voz única, carisma e música’ da artista conquistou o carinho e a admiração de todos no país. “O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília esteve presente em nossas vidas através de suas canções”, escreveu Bolsonaro. Ele também lamentou sobre as outras quatro vítimas do acidente e pediu que Deus console e conforte a todos. “Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos”, completou.