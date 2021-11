Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano e outros artistas adiam shows após morte de Marília Mendonça

Workshow, escritório artístico que gerenciava a carreira da cantora, anunciou adiamento de todos os eventos marcados para este fim de semana

Após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo nesta quinta-feira, 5, em Minas Gerais, artistas sertanejos cancelaram a agenda de shows deste fim de semana. A Workshow, escritório artístico da qual a cantora fazia parte, anunciou o adiamento de eventos marcados para sexta, sábado e domingo. “Neste momento de dor e consternação, a Workshow informa que todos os shows envolvendo nossos artistas, agendados para os dias 5, 6 e 7, serão adiados para datas a serem divulgadas posteriormente”, diz o comunicado. A empresa gerencia as carreiras de duplas sertanejas como Maiara e Maraisa, Jads e Jadson, Diego e Victor Hugo, João Neto e Frederico, Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano, que publicaram a mesma nota em suas redes sociais. Além de serem muito amigas da cantora, Maiara e Maraisa tinham um projeto conjunto com Marília Mendonça, chamado “Festa das Patroas”, que já tinha shows marcados para 2022. A sertaneja morreu nesta tarde, após a queda do avião em uma cachoeira na Serra da Catinga. O produtor da artista, Henrique Ribeiro, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave também morreram. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente.