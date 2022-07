Bolsonaro lidera pesquisa de intenção de voto do Rio Grande do Sul

Maioria da população madura, entre 35 e 44 anos, considera ótima a administração atual do país; percepção geral dos eleitores sobre esse trabalho melhorou 7 pontos percentuais de maio para junho

Gregg Newton / AFP Bolsonaro ganha preferência dos eleitores gaúchos



O pré-candidato do Partido Liberal (PL) a presidente, Jair Bolsonaro, é o nome preferido pelos eleitores no Rio Grande do Sul, segundo o mais recente levantamento realizado entre os dias 27 de junho e 1 de julho, pela Paraná Pesquisas. Ele aparece com 39,3% das intenções de votos. O seu principal oponente, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, tem 34,5%. Na sequência, em terceiro lugar, Ciro Gomes, 7,6%, e em quarto, Simone Tebet, 2,5%. Os demais candidatos não atingiram individualmente 1% da preferência dos eleitores. A pesquisa foi realizada em 64 municípios gaúchos, com 1540 eleitores ouvidos presencialmente.

Os entrevistados também responderam sobre o que achavam da atual administração do país pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui o placar ficou bem dividido. O trabalho dele à frente do Brasil é aprovado por 47,3% e desaprovado por 48%. Não sabe e não opinou, 4,7% dos entrevistados. No recorte pela faixa etária, os jovens adultos, de 35 a 44 anos, formam o grupo com o maior número de pessoas que aprovam a administração do presidente (54,9%). Mas os jovens, entre 16 e 24 anos, surgem com o grupo com a maior desaprovação (61%). No entanto, no geral, quando esses dados são comparados com os da última pesquisa, referente a maio, percebe-se que a avaliação do presidente melhorou. Em maio, 15,2% consideravam a administração dele ótima. Esse número subiu 7 pontos percentuais. Já os que achavam péssimo diminuíram, de 34,5% para 33,5%.