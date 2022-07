Pesquisa Modalmais mostra Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente

De acordo com o levantamento, o candidato petista ainda vence o atual presidente em um eventual segundo turno

Foto: Alan Santos/PR - 19/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) conquistou um empate técnico na pesquisa Modalmais-Futura



De acordo com os dados da pesquisa realizada pelo Grupo Modalmais-Futura, divulgada nesta quinta-feira, 30, a polarização entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue mantida para as eleições de 2022. O levantamento registrou um empate técnico, dentro da margem de erro de 2,2%, entre os dois candidatos à presidência. O candidato petista alcançou 38,9% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 37,6%. Na sequência, Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,3%, André Janones (Avante) com 2,2%, Simone Tebet (MDB) com 2%, Vera Lúcia (PSTU) com 0,5% e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) com 0,2%.

José Maria Eymael (DC) e Leonerdo Péricles (UP) pontuaram 0,1% cada e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuou. Indecisos somam 5,2% e brancos e nulos somam 5,8%. A pesquisa também projetou o segundo turno da corrida presidencial e apontou que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro na eventual disputa. O candidato petista atingiu 49% das intenções de voto, cerca de 7 pontos à frente de Bolsonaro com 41,7%.

Também foi feita uma pesquisa espontânea, quando o eleitor fala de cabeça em quem vai votar, sem consultar a lista de candidatos. No levantamento, Lula segue na liderança com 38% das intenções de voto, seguido de perto pelo atual presidente, que soma 36,5%. Em seguida aparecem Ciro Gomes com 9,4%, André Janones com 3,2% e Simone Tebet com 3%. O índice de confiança da pesquisa Modalmais-Futura é de 95%.

Com informações do repórter Maicon Mendes