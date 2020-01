Bolsonaro faz live para acompanhar discurso de Trump e critica relação de Lula com Irã

Reprodução / Facebook Bolsonaro faz live para acompanhar discurso de Donald Trump



O presidente Jair Bolsonaro fez uma live na tarde desta quarta-feira (8) nas redes sociais para acompanhar o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o Irã atacar duas bases militares norte-americanas no Iraque na noite de terça.

Em discurso ao vivo, Trump destacou que vai impor novas sanções ao Irã e descartou a possibilidade de mais um ataque. Bolsonaro acompanhou todo o discurso e, ao final, comentou a relação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Irã.

“Queria dizer apenas uma coisa: o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente, esteve no Irã e defendeu que o regime pudesse enriquecer urânio acima de 20% e que seria para fins pacíficos”, disse.

Bolsonaro também afirmou que é preciso “seguir nossas leis”. “Nós temos que seguir nossas leis, não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, nós queremos paz no mundo. Repito: o senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e defendeu que aquele país enriquecesse urânio acima de 20 % para fins pacíficos.”

Em seguida, o presidente citou um artigo da Constituição. “Nossa constituição diz no artigo 4 que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e o repúdio ao terrorismo. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil”, finalizou.