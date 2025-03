Bolsonaro mobiliza seguidores no RJ para defender anistia antes de julgamento no STF

‘Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo’, afirmou o ex-presidente através das redes sociais

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro espera ver "um milhão" de manifestantes na praia de Copacabana



Diante de um possível julgamento por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou os seus seguidores para uma manifestação neste domingo (16) no Rio de Janeiro para mostrar que é o líder da oposição antes das eleições de 2026. “Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo”, afirmou o político de extrema direita, que presidiu o país entre 2019-2022, em um vídeo publicado nas redes sociais. Bolsonaro espera ver “um milhão” de manifestantes na praia de Copacabana.

O lema do evento, previsto para começar às 10h00, é pedir uma “anistia” para as pessoas condenadas por envolvimento nos distúrbios de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Na data, milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto Bolsonaro estava nos Estados Unidos, seus simpatizantes exigiam uma intervenção militar para derrubar Lula, que derrotou o ex-presidente nas eleições de 2022.

Os ataques de 8 de janeiro são uma das razões que levaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) a acusar o ex-presidente em fevereiro por um suposto plano de golpe de Estado para tentar permanecer no poder. Ele é acusado de ser o líder de uma “organização criminosa” que conspirou durante meses com este propósito e pode enfrentar uma pena acumulada superior a 40 anos de prisão.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes