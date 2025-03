STF mantém prisão de Walter Braga Netto por unanimidade

Coronel está preso por supostamente tentar obter informações sobre o acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO A Primeira Turma do STF está programada para se reunir novamente no dia 25 deste mês



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por quatro votos a favor e um pendente, manter a prisão do ex-ministro Walter Braga Netto. Ele está detido desde dezembro do ano passado, sob a suspeita de envolvimento em um plano que visava monitorar delações e financiar ações de militares contra o ministro Alexandre de Moraes. As acusações levantadas contra ele são consideradas graves, envolvendo uma suposta tentativa de golpe.

Braga Netto é investigado por tentar obter informações sobre o acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, além de financiar militares que estariam envolvidos em um plano para sequestrar Moraes. A defesa do ex-ministro argumenta que os atos que lhe são atribuídos são antigos e não justificam a continuidade de sua prisão preventiva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O voto do relator, Alexandre de Moraes, foi decisivo para a manutenção da prisão, sendo acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. A Primeira Turma do STF está programada para se reunir novamente no dia 25 deste mês, quando irá avaliar a aceitação da denúncia contra Braga Netto e outras sete pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por supostas tentativas de golpe de Estado. A defesa de Braga Netto criticou a delação de Cid, descrevendo as acusações como “surrealistas” e repletas de absurdos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias