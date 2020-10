Bolsonaro parabeniza filha Laura por aniversário de 10 anos

Laura é a única filha do presidente com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Reprodução/ Twitter Bolsonaro postou foto ao lado da filha Laura nas redes sociais



Neste domingo, 18, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), desejou parabéns para a filha caçula Laura em suas redes sociais. Única filha de Bolsonaro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, Laura completa 10 anos e apareceu em foto ao lado do pai. Jair e Michelle estão juntos desde 2007. O presidente tem outros quatro filhos: Carlos, Flávio, Eduardo — que teve durante sua união com Rogéria Nunes — e Renan, de sua relação com Ana Cristina.

– É… hoje é o dia da Laura…

– Nossos parabéns…

– Pelos seus 10 anos. pic.twitter.com/sgcwulW6r2 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 18, 2020

Pai de quatro homens e apenas uma menina, Bolsonaro causou polêmica quando ainda era deputado federal. Durante um evento na Hebraica em 2017, no Rio de Janeiro, o agora presidente disse que ‘deu uma fraquejada’ e nasceu uma mulher. “Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher”. Na época ele foi vaiado e enfrentou protestos. A declaração foi recuperada em 2018 quando ele concorria à Presidência e levantou muitos debates.