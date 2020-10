Auxílio emergencial: saiba como receber as próximas parcelas até dezembro

Segundo repasse do benefício de R$ 300 começa nesta segunda-feira para integrantes do Bolsa Família; veja o calendário para o grupo dos ciclos 2 e 3

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Auxílio emergencial será entregue pelo governo federal até dezembro de 2020



O auxílio emergencial, criado pelo governo federal para ajudar a população durante o período de pandemia da Covid-19, terminará em dezembro. Desde o mês passado, o valor que era de R$ 600 passou a ser de R$ 300 e, a partir desta segunda-feira, 19, será paga a segunda parcela do valor menor, e a sétima desde a criação do programa. Tem direito ao pagamento de amanhã as pessoas que fazem parte do Bolsa Família — uma previsão de 16,3 milhões de beneficiados. Os pagamentos são divididos pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e vão do 1 ao 0, entre os dias 19 e 30 de outubro.

Também nesta semana está marcado a entrega do auxílio para quem não faz parte do programa Bolsa Família e se inclui nos ciclos 2 e 3. As datas da liberação vão de terça, 20, até quinta-feira, 22. Lembrando que, para o ciclo 2, a Caixa libera saques e transferências e, para o ciclo 3, só é possível receber por depósito e esperar para usar o dinheiro livremente, transferindo para outra conta ou realizando o saque.

Os ciclos 4, 5 e 6 ainda não foram iniciados. A previsão é que o ciclo 4 tenha os primeiros depósitos em 30 de outubro e saques terminando em 5 de dezembro. No ciclo 5, os depósitos começam em 22 de novembro e os saques, assim como para o grupo do ciclo 6, acabam no dia 27 de janeiro de 2021. É importante se atentar ao calendário do auxílio emergencial no site da Caixa para não perder a liberação do benefício. Veja abaixo as previsões de parcelas para os grupos do Bolsa Família, Ciclo 2 e 3:

Calendários do auxílio nos próximos dias:

Bolsa Família:

19 de outubro: NIS final 1;

20 de outubro: NIS final 2;

21 de outubro: NIS final 3;

22 de outubro: NIS final 4;

23 de outubro: NIS final 5;

26 de outubro: NIS final 6;

27 de outubro: NIS final 7;

28 de outubro: NIS final 8;

29 de outubro: NIS final 9; e

30 de outubro: NIS final 0.

Ciclo 2 – calendário com liberação de saques e transferências:

20 de outubro – nascidos em outubro;

22 de outubro – nascidos em novembro e

27 de outubro – nascidos em dezembro.

Ciclo 3 – em fase de depósitos:

21 de outubro – nascidos em agosto;

25 de outubro – nascidos em setembro;

28 de outubro – nascidos em outubro;

29 de outubro – nascidos em novembro; e

1º de novembro – nascidos em dezembro.

Ciclo 3 – saques e transferências (ainda não iniciado):