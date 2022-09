Bolsonaro participa da celebração do bicentenário da Independência do Brasil no Distrito Federal

Tradicionais desfiles cívicos-militares voltam a ocorrer em todo o país após dois anos de pandemia de Covid-19

Reprodução/TV Brasil Presidente Jair Bolsonaro durante a execução do hino nacional nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa das celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil na manhã desta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília. Ele chegou ao local no Rolls-Royce presidencial de 1952 acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de crianças. Bolsonaro cumprimentou o público e autoridades presentes e acompanhou o hino nacional antes de se posicionar no palanque presidencial, onde fará um discurso. Este é o segundo desfile cívico-militar que o mandatário participa na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, já que o evento não ocorreu como de costume nos anos 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Além dele, chefes de Estado de três países de língua portuguesa – os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; de Cabo Verde, José Maria Neves; e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló – o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros do governo federal e outras autoridades também comparecem. Bolsonaro também deve participar da celebração que será realizada no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, marcada para iniciar às 13 horas. A chegada do presidente na capital fluminense é prevista para 15 horas. Ele deve discursar tanto no DF quanto no RJ.

Diversas autoridades participam da comemoração dos 200 anos da Indepedência em Brasília nesta quarta. Entre elas o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias Albano da Costa; e o ministro da Presidência da República de Moçambique para Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacela. Os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL); e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, foram convidados para a cerimônia, mas não compareceram. Tanto Pacheco quanto Lira usaram as redes sociais para falar sobre a importância da data.

“As comemorações deste 7 de setembro, que marca 200 anos da Independência do Brasil, precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”, escreveu o presidente do Congresso Nacional enquanto Lira citou conquistas a alcançar: “Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje,com um futuro de desafios, decisões difíceis mas necessárias e grandes conquistas a alcançar. O 7 de set de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos! O Brasil independente é sempre o q olha para frente”.

Está presente ainda na celebração o coração de Dom Pedro I, que conservado em formol, há 187 anos, foi trazido da cidade do Porto, em Portugal, onde é guardado na igreja de Nossa Senhora da Lapa para as comemorações dos 200 anos da Independência. A relíquia é acompanhada por três autoridades portuguesas, além de um representante do governo brasileiro.