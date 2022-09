Brasil celebra Bicentenário da Independência; veja programação

Diversas capitais realizam desfiles cívicos-militares com a presença de estudantes e membros das Forças Armadas

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestações em Brasília, no 7 de setembro de 2021



Após dois anos sem celebração por causa da pandemia da Covid-19, os Estado brasileiros voltam a realizar cerimônias para comemorar o dia da Independência do Brasil nesta quarta-feira, 7 de setembro. Serão realizados os tradicionais desfiles cívicos-militares em diversas capitais do país para comemorar os 200 anos da emancipação brasileira. Em Brasília, distrito federal, a programação tem início às 9 horas com desfile militar que volta à Esplanada dos Ministérios, com participação de mais de 3 mil militares. Não será possível acessar o evento de carro e o público será revistado por agentes da Polícia Militar. Já na maior capital do país, São Paulo, a reabertura simbólica do Museu do Ipiranga após nove anos de restauração marca a data. Haverá shows de cantores e desfiles. Outras cidades do Estado de São Paulo também realizam desfiles cívico. São elas: Americana, Artur Nogueira, Espírito Santo do Pinhal, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Monte Mor, Pedreira, Santo Antonio de Posse, Valinhos, Vinhedo, São José do Rio Preto e Araçatuba. A Avenida Paulista, no centro da capital, deve reunir manifestantes pró-governo Bolsonaro nesta quarta-feira. São presença confirmada o ex-ministrao da infraestrutura e candidato ao governo do Estado Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), os deputados federais Coronel Tadeu (PL-SP), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP), o postulante ao Senado Marcos Pontes (PL).

No Rio de Janeiro, as celebrações vão contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que irá ao Tributo Cívico-Militar ao Bicentenário da Independência do Brasil, em Copacabana, na zona sul da cidade. O evento está marcado para começar às 13 horas, mas o presidente deve chegar às 15 horas. Não haverá desfile na capital fluminense. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, os desfiles cívico-militar voltam a ocorrer na Avenida Afonso Pena, centro da capital mineira. A programação começa às 9 horas com revista da tropa pelo governador Romeu Zema (Novo), acompanhado por comandantes do Exército, Aeronáutica e Capitania Fluvial de Minas Gerais. Na sequência, haverá o hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Uberlândia,Uberaba e outras cidades do Centro-Oeste e da Zona da Mata do Estado também realizam celebrações neste dia. Em Vitória, no Espírito Santo, um desfile é realizado com mais de 2 mil militares e outros 2 mil estudantes acompanhados de responsáveis. Cuiabá, no Mato Grosso, tem desfile desde às 7 horas, com a execução do hino nacional brasileiro. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, integrantes das Forças Armadas desfilam a partir das 9 horas.

Em Salvador, na Bahia, tropas militares, escolas e entidades civis já se reúnem desde às 6 horas, no Corredor da Vitória, no tradicional desfile na Avenida 7 de Setembro. Já em Recife, capital de Pernambuco, as celebrações tiveram início às 7h30, com bloqueios nas linhas públicas de transporte que passaram a valer desde 5 horas. Fortaleza, no Ceará, conta com 8.5 mil participantes das Forças Amardas e órgãos de segurança pública, além de estudantes na celebração. Maceió, em Alagoas, terá desfile cívico a partir das 9 horas com participação de 1.6 mil membros das Forças Armadas e de segurança do Estado. Teresina, no Piauí, tem programação com desfile cívico-militar das 7 horas até 10 horas.

A cidade de Macapá, no Amapá, terá desfile a partir das 8 horas na Avenida Fab, no centro. O evento contará com uma marcha de estudantes com representantes militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros. Belém, no Pará, tem agenda a partir das 9 horas, com desfile na avenida Presidente Vargas. Porto Velho, em Rondônia, terá programação no final da tarde, a partir das 17 horas, reunindo estudantes e representantes das Forças Armadas. Boa Vista, Roraima, teve desfile às 7 horas. O Sul do país também terá programação neste 7 de setembro. Curitiba, no Paraná já iniciou as celebrações às 8 horas. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fará programação a partir das 10 horas e espera 5 mil cidadãos, entre militares e civis. Já em Florianópolis, em Santa Catarina, 30 grupos de estudantes e militares desfilam a partir das 9 horas. Também haverá exposição de veículos e armamentos.