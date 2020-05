Bolsonaro participa de ato pró-governo em Brasília

Bolsonaro não utilizou máscara durante participação em protesto



A Esplanada dos Ministérios foi tomada por uma carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (24). A manifestação, que já estava marcada e teve a participação de Youtubers pró-governo, também reuniu apoiadores em frente ao Palácio do Planalto.

O presidente, sem utilizar máscara, foi ao encontro da multidão, cumprimentou os presentes, pegou crianças no colo, acenou para a aglomeração e foi recebido com gritos de “mito”. Ele não conversou com a imprensa. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), estiveram no local.

Vale destacar que, de acordo com decreto do Distrito Federal, o uso de máscaras é obrigatório e, quem desrespeitar a regra, está sujeito à multa.

Posted by Jair Messias Bolsonaro on Sunday, May 24, 2020

Mais cedo, Bolsonaro fez um sobrevoo de helicóptero pela Esplanada. O presidente postou um vídeo de dentro da aeronave, mostrando a movimentação no local. “Brasília agora. Ordem e progresso”, escreveu.

Diferente de outras manifestações ocorridas nos últimos finais de semana, o esquema de segurança desta vez está mais reforçado e os manifestantes não conseguirão ficar na grade de frente ao Palácio do Planalto, onde normalmente têm tido contato mais próximo com Bolsonaro nos últimos atos. Os participantes do protesto estão na grade que fica na Praça dos Três Poderes, mais distante do Planalto.

*Com Estadão Conteúdo