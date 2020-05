Bolsonaro recebe youtubers pró-governo no Alvorada

EFE/ Joédson Alves Bolsonaro recebeu youtubers no Palácio do Alvorada



O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã deste sábado, no Palácio da Alvorada, um grupo de Youtubers apoiadores de seu governo. O encontro contou com a presença das deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF).

A visita, que não constava da agenda oficial do presidente, ocorre após a liberação pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), do sigilo da reunião ministerial do dia 22 de abril, apontada como prova pelo ex-ministro Sergio Moro de possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal (PF). O vídeo da reunião veio a público sexta-feira (22), após a decisão do STF.

O vídeo mostra Bolsonaro cobrando mudanças no governo e fazendo pressão sobre Moro e demais auxiliares. No encontro, o presidente afirma que já havia tentado trocar “gente da segurança nossa no Rio de Janeiro”, e que não teria conseguido. “E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui pra brincadeira”, disse o presidente da República na ocasião.

Os influenciadores devem participar de manifestação em apoio ao governo no domingo, 24, a partir das 10h. “Os Youtubers combinaram que nesta semana eles viriam (para a manifestação).” Atos pró-governo aos finais de semana têm sido comuns em Brasília. O presidente inclusive costuma comparecer às manifestações.

*Com Estadão Conteúdo