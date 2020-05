Bolsonaro posta trecho de reunião em que fala sobre armar população

EFE/ Joédson Alves Bolsonaro publicou trecho de reunião em suas redes sociais



Jair Bolsonaro usou suas redes sociais, neste sábado (23), para republicar um trecho de vídeo da reunião ministerial que foi divulgado na sexta-feira. No clipe, o presidente fala sobre armar a população para “impedir uma ditadura no País.”

Bolsonaro, então, exige providências do ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e do então ministro da Justiça, Sergio Moro. Em observação, o presidente acrescenta na publicação ainda que o trecho “tem ‘palavrões'”.

– Como se começa uma ditadura? Desarmando o povo.- O bem maior do homem? Sua liberdade.Obs.: tem "palavrões." Posted by Jair Messias Bolsonaro on Saturday, May 23, 2020

“Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo! Um bosta de um prefeito faz uma bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se estivesse armado, ia para a rua”, disse o presidente no vídeo.

A gravação da reunião interministerial do dia 22 foi liberada pelo ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que investiga a acusação de que o presidente teria interferido politicamente na Polícia Federal (PF).

O vídeo é uma das provas do caso indicada por Sergio Moro de que Bolsonaro queria alguém de sua confiança para a direção da superintendência do órgão no Rio de Janeiro.

*Com Estadão Conteúdo