Bolsonaro promete que energia retornará em breve ao Amapá

Governo deve assinar medida provisória que isenta a população de pagar conta de luz dos últimos 30 dias; presidente reconheceu que moradores passaram por dificuldades

GABRIEL PENHA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Antes de partir do Amapá, Bolsonaro defendeu que governo federal fez todo o possível para restabelecer a energia



Neste sábado, 21, Jair Bolsonaro afirmou que o fornecimento de energia será normalizado em breve no Amapá. “Podemos dizer que estamos nos aproximando do 100%”, declarou durante sua visita à capital Macapá. O presidente reconheceu que a população do estado passou por dificuldades, mas defemdeu que o governo federal deu atenção especial à crise. “Estavam carentes, mas não sem assistência. Desde o começo fizemos todo o possível para restabelecer a energia”, defendeu. “Demoraria 90 dias para ser restabelecido (a energia). Mesmo não sendo atribuição federal, nós mergulhamos, especialmente por pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre“, continuou Bolsonaro. O estado foi atingido por dois apagões nas últimas semanas.

O governo federal também anunciou a edição de uma medida provisória para permitir a isenção da conta de luz aos consumidores do Amapá. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o benefício valerá pelos 30 dias anteriores à edição do texto, mas não anunciou quando ele será assinado. O Tesouro deve fazer um aporte para bancar a isenção com custo entre R$ 45 milhões e R$ 80 milhões. O Senado chegou a aprovar um projeto de lei que prevê outras compensações para consumidores atingidos pelo apagão, mas a proposta ainda depende da Câmara dos Deputados e de sanção presidencial.

*Com informações do Estadão Conteúdo