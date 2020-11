Novo apagão total atinge o Amapá

Até o momento, a prefeitura de Macapá e o governo do Amapá não se manifestaram sobre o novo apagão

Reprodução/Twitter Apagão Amapá



Um novo apagão total atingiu diversas cidades do Amapá na noite desta terça-feira, 17. Dentre as cidades atingidas, está a capital do estado, Macapá. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou a ocorrência de um novo apagão, sem revelar o que teria causado o incidente. A queda de energia acontece 15 dias depois de um outro apagão ter atingido o estado e deixado 14 das 16 cidades sem energia elétrica por quase quatro dias. Procurada pela reportagem da Jovem Pan, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) não atendeu às ligações. A concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) disse que o apagão não teve origem em uma de suas linhas de transmissão e que o transformador que foi instalado em Macapá está funcionando corretamente desde o dia 7 de novembro.

Em seu Twitter, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que houve um novo apagão por volta das 20h30. “ATENÇÃO!!! Estamos novamente com APAGÃO TOTAL no Amapá. É URGENTE um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento”, disse o senador. A queda de energia fez com que os serviços de telefonia móvel fossem prejudicados, impossibilitando a realização de chamadas nestas localidades. Por conta do último apagão, as eleições municipais na cidade de Macapá foram adiadas para dezembro, mas sem datas confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos últimos dias, as cidades do estado vinham realizando um racionamento de energia enquanto o sistema ia retornando gradualmente à normalidade. Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) disse que o sistema de fornecimento de energia está sendo “restabelecido gradualmente”.

Confira a nota do MME na íntegra:

“Em relação aos eventos desta noite (17/11) no Estado do Amapá, o Ministério de Minas e Energia (MME) esclarece: O sistema elétrico apresentou instabilidade e as causas estão sendo investigadas. O sistema está sendo restabelecido gradualmente.”

*Com informações do Estadão Conteúdo