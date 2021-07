Bolsonaro publica vídeo caminhando em hospital: ‘seguimos progredindo’

Presidente deve receber alta neste domingo, 18, afirma médico

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente foi transferido para São Paulo na quarta-feira, 14, para realizar bateria de exames



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou na manhã deste sábado, 17, um vídeo em sua conta no Twitter onde aparece caminhando em um corredor no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado para tratar de um quadro de obstrução intestinal. O vídeo de poucos segundos apresenta imagens distorcidas com um fundo musical. Bolsonaro é filmado sem máscara ao lado de um auxiliar. A postagem é acompanhada da legenda: “Seguimos progredindo. Bom dia a todos!”. O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, que acompanha o presidente desde o atentado sofrido na campanha de 2018, afirmou que, se Bolsonaro continuar apresentando melhora, deverá receber alta neste domingo, 18.

– Seguimos progredindo. Bom dia a todos! pic.twitter.com/QczneqhJBT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

O presidente está internado na capital paulista desde quarta-feira, 14, após ser transferido do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Segundo boletim médico divulgado na tarde de hoje, Bolsonaro “continua evoluindo satisfatoriamente, apresentando melhora clínica e laboratorial”. O comunicado também afirma que será oferecida dieta cremosa e que “se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias”. Nesta sexta-feira, 16, o mandatário publicou uma foto caminhando pelos corredores do hospital e escreveu: “Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos.” No final da tarde, também pelas redes sociais, o presidente publicou uma foto fazendo uma chamada de vídeo com ministros onde, segundo ele, estaria “despachando”: “Seguimos fazendo o possível para manter os compromissos”, disse.