Internado, Bolsonaro publica foto caminhando pelo hospital: ‘Em breve, de volta a campo’

Apesar da evolução do quadro clínico do presidente da República, boletim médico divulgado na tarde desta sexta afirma que ainda não há previsão de alta

Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro Presidente da República publicou foto na manhã desta sexta-feira, 16



Internado no hospital Vila Nova Star para tratar um quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em seu perfil no Twitter, que estará “de volta a campo” em breve. “Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos”, diz a publicação. Na fotografia divulgada em sua rede social, Bolsonaro aparece caminhando pelos corredores do hospital. Segundo o boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira, 16, o chefe do Executivo federal passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada. O presidente, no entanto, segue sem previsão de alta hospitalar.