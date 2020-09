Bolsonaro recebe alta após cirurgia na bexiga

Bolsonaro passou por intervenção cirúrgica para a retirada de um cálculo na bexiga; a cirurgia durou 1h30 e ocorreu sem intercorrência

Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro recebeu alta neste sábado (26)



O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado (26), após passar por uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, ele está bem. “O Excelentíssimo Presidente da República Jair Bolsonaro, internado desde a manhã desta sexta-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, recebeu alta hospitalar nesta tarde às 13h30”, diz o comunicado. Mais cedo, o presidente já havia retirado uma sonda.

Bolsonaro passou por intervenção cirúrgica para a retirada de um cálculo na bexiga. A cirurgia durou 1h30 e ocorreu sem intercorrência. Esta foi a sexta cirurgia do presidente desde 2018. A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo chefe do Executivo a apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, em 1º de setembro. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga “maior que um grão de feijão”. “Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, afirmou na ocasião. No dia anterior à declaração, ele havia ido ao serviço médico do Palácio do Planalto.