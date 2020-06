Bolsonaro retorna ao Palácio da Alvorada após viagem a Minas Gerais

O presidente visitou o Batalhão Ferroviário de Araguari na companhia do ministro da Infraestrutura; Passeio causou aglomeração e polêmica

Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro é o presidente da República



O presidente da República, Jair Bolsonaro, retornou no período da tarde deste sábado, 27, para o Palácio da Alvorada, em Brasília, após viajar nesta mesma data para Araguari, Minas Gerais. Bolsonaro chegou à sua residência oficial de helicóptero. Na cidade mineira, o chefe do Executivo visitou o Batalhão Ferroviário local na companhia do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e causou aglomeração durante o passeio, considerado “compromisso privado”. A ida do presidente não constou de sua agenda oficial. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também participou da visita, segundo a assessoria do Planalto.

A viagem ocorreu simultaneamente ao anúncio do governo sobre um acordo de cooperação para produção em território nacional de vacina de prevenção à Covid-19, em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e a AstraZeneca. O Brasil já registra mais de 55 mil mortes decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus.

Em um dos vídeos da visita à cidade mineira postados nas redes sociais, Bolsonaro aparece ignorando recomendações de proteção e isolamento social contra a covid-19 e cumprimentando soldados do Exército após apresentação do Hino Nacional. Ele não utilizou máscara ao cumprimentar os soldados nem quando pousou para tirar fotos com apoiadores que o esperavam no local

Quando chegou ao município, por volta das 11 horas deste sábado, Bolsonaro provocou uma primeira aglomeração. Ao pousar na base da Polícia Rodoviária Federal, ele tirou a máscara para cumprimentar de longe apoiadores que o aguardavam na rodovia. O presidente segurou o equipamento de segurança e chegou a passar a mão no rosto. Nesta semana, um juiz do Distrito Federal determinou que o presidente deve ser obrigado a usar máscara em espaços públicos da capital. A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão. O uso do equipamento de proteção também é obrigatório em todo o Estado de Minas Gerais desde abril.

*Com Estadão Conteúdo