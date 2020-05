Bolsonaro comenta reunião com Flamengo e Vasco: ‘Eles querem voltar a jogar’

Reprodução Bolsonaro se encontrou com os presidentes de Flamengo e Vasco



Jair Bolsonaro (sem partido) falou a respeito da reunião com os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do Vasco, Alexandre Campello, na última terça-feira (19). De acordo com o chefe do Executivo, os mandatários dos clubes cariocas pediram o retorno do futebol.

“Hoje conversei com a cúpula do Flamengo, e tinha também o presidente do Vasco da Gama. Eles querem voltar a jogar futebol. Então, conversamos com o Ministério da Saúde para ter um protocolo para abrir, com um certo regramento. Começa, por exemplo, sem ninguém na arquibancada”, disse Bolsonaro, ontem, em entrevista concedida ao jornalista Magno Martins.

Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, também comentou o encontro com os representantes de Flamengo e Vasco.

“Vieram tratar da reabertura dos treinos dos times de futebol do Rio de Janeiro. Falaram da proposta de protocolo, elaborado por semanas com todos os departamentos médicos e diretorias dos clubes, a ser apresentado ao Prefeito Marcelo Crivella para autorizar os treinos”, comentou.

O futebol brasileiro está paralisado desde a metade de março devido à pandemia de Covid-19. Ontem, o Brasil registrou o seu pior dia, contabilizando 1.149 mortos em decorrência da doença em apenas 24 horas.

No total, o Ministério da Saúde soma 271.885 infectados pelo novo coronavírus, com 17.983 óbitos. Assim, em pouco tempo, o país tornou-se um dos mais atingidos pelo vírus no mundo.