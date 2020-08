Bolsonaro se reúne com ministros para discutir prioridades do governo

O encontro começou por volta das 9h30 e deve se estender até o fim da manhã

Alguns membros do governo participam por videoconferência, mas a pauta do encontro não foi divulgada



O presidente Jair Bolsonaro coordena nesta terça-feira (4), no Palácio do Planalto, em Brasília, a 35ª Reunião do Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal. O encontro começou por volta das 9h30 e deve se estender até o fim da manhã.

Estão presentes, entre outros ministros, Paulo Guedes (Economia), Eduardo Pazuello (Saúde), Fabio Faria (Comunicações) e Milton Ribeiro (Educação). Alguns membros do governo participam por videoconferência, mas a pauta do encontro não foi divulgada. A agenda do presidente segue no Palácio do Planalto, à tarde, onde tem reuniões com ministros.

