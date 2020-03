Após segundo exame, Jair Bolsonaro testa negativo para coronavírus

Alan Santos/PR Bolsonaro fez o primeiro exame na quinta-feira (12) e teve o resultado negativo divulgado na sexta-feira



O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para o novo coronavírus. O diagnóstico foi informado por ele próprio nesta terça-feira (17) em suas redes sociais, após ter sido submetido pela segunda vez ao teste ainda na manhã de hoje. Uma equipe do Hospital das Forças Armadas (HFA) esteve no Palácio da Alvorada por volta das 8h, antes de o presidente deixar a residência oficial.

– Informo que meu 2° teste para COVID-19 deu NEGATIVO.

– Boa noite a todos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 18, 2020

Teste anterior

Bolsonaro fez o primeiro exame na quinta-feira (12) e teve o resultado negativo divulgado na sexta-feira (13) em suas redes sociais. As suspeitas surgiram após o secretário especial de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, ter confirmado estar com a doença. Ele esteve em viagem aos Estados Unidos com o presidente na última semana.

Outros 11 membros da comitiva também tiveram o diagnóstico do novo coronavírus confirmado. Entre eles estão o embaixador Nestor Forster, o senador Nelsinho Trad, a tesoureira do Aliança pelo Brasil Karina Kufa e o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo.