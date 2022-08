Bolsonaro vai receber coração de D. Pedro 1º na rampa do Palácio do Planalto na terça-feira

Órgão está dentro de uma urna de vidro com formol; em razão das comemorações dos 200 anos da Independência, o coração foi emprestado ao Brasil e ficará no Palácio do Itamaraty até 8 de setembro

Antônio Cruz/Agência Brasil Coração ficará exposto inicialmente a autoridades, na Sala Santiago Dantas, no Palácio do Itamaraty



O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai receber, na terça-feira, 23, o coração de D. Pedro 1º na rampa do Palácio do Planalto, em Brasília. O órgão está dentro de uma urna de vidro com formol e será levado pelo chefe da polícia do Porto. A pedido do atual governo, em razão das comemorações dos 200 anos da Independência brasileira, o coração foi emprestado ao Brasil e ficará no Palácio do Itamaraty até 8 de setembro. Durante o período, a população poderá visitar o salão no Itamaraty dedicado à exposição do coração. As visitas devem ser agendadas. A relíquia chega ao país nesta segunda-feira, 22, por volta das 9 horas, segundo o embaixador George Monteiro Prata, do Itamaraty. “O coração do imperador será recebido com todas as honras de Estado, seguindo o mesmo ritual dispensado durante as visitas de chefes de outros países. Ele será tratado como se D. Pedro I estivesse vivo entre nós”, acrescentou o chefe do cerimonial do Itamaraty, ministro Alan Coelho de Selos. Entre a chegada e a cerimônia programada para o dia seguinte no Palácio do Planalto, o coração ficará guardado no próprio Itamaraty.