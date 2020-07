Planalto confirma viagem de Bolsonaro a Santa Catarina para ver estragos do ciclone

Ciclone bomba deixou nove mortos e dois desaparecidos em Santa Catarina

JERÔNIMO DO CARMO/MAFALDA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Planalto confirmou a ida do presidente Jair Bolsonaro a Santa Catarina neste sábado (4). Ele pretende ver pessoalmente os estragos causados pelo ciclone que atingiu o estado nesta semana.

Bolsonaro deve desembarcar às 8h30 em Florianópolis, no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente deve sobrevoar áreas afetadas pelo vendaval e se reunir com autoridades locais no aeroporto.

Não está previsto outro compromisso fora desse local, de acordo com a Presidência. A visita de Bolsonaro ocorre após uma reaproximação dele com o governador Carlos Moisés (PSL). Não é esperado, porém, um encontro entre os dois. O catarinense foi diagnosticado com Covid-19 nesta semana.

Além de estragos em todo o estado, o ciclone que atingiu Santa Catarina deixou nove mortos e dois desaparecidos. A Defesa Civil articula uma transferência emergencial de recursos para o governo estadual, que anunciou um decreto de calamidade pública.

*Com Estadão Conteúdo