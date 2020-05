O tema da reunião deve ser o projeto de ajuda a estados e municípios no enfrentamento da pandemia

O presidente Jair Bolsonaro convidou governadores para uma reunião, por videoconferência, nesta quinta-feira (21). O tema a ser debatido entre os líderes estaduais e o Poder Executivo deve ser o projeto de ajuda a estados e municípios para enfrentamento da pandemia, que aguarda sanção presidencial.

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou, nas redes sociais, que foi chamado para reunião, que acontecerá às 10h.

“Esse gesto é uma sinalização do que sempre defendi: discurso uniforme e ação conjunta no combate ao coronavírus”, disse o governador no Twitter.

Nesta segunda, o Brasil passou a ocupar a terceira posição mundial no número de casos da Covid-19 e se aproxima de 17 mil mortes.

Bolsonaro tem feito críticas às medidas de isolamento social e fechamento de comércio adotadas pelos estados no combate ao coronavírus. Durante videoconferência na última semana, chegou a dizer a empresários para “jogar pesado” com o governador de São Paulo, João Doria.

Aprovada no início do mês pelo Congresso, a matéria a ser debatida na reunião estabelece um fundo de R$ 60 bilhões para o enfrentamento da crise causada pelo vírus. Como contrapartida, os estados e municípios devem congelar os salários do funcionalismo público por um ano e meio – Bolsonaro ainda deve decidir se veta ou não este trecho.