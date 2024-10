Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecida em naufrágio em São Vicente

Aline Amorim ainda está desaparecida e buscas prosseguem; outros cinco passageiros da embarcação conseguiram se salvar e não apresentaram ferimentos graves

Reprodução/RedesSociais Beatriz Tavares da Silva Faria, uma das vítimas do naufrágio em São Vicente



Bombeiros marítimos localizaram, nesta quarta-feira (2), o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, em São Vicente. A jovem havia desaparecido após o naufrágio de uma lancha que ocorreu na noite de domingo, 29. O reconhecimento do corpo foi feito pela família no Instituto Médico Legal (IML) de Santos. Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, continua desaparecida e está sendo procurada por equipes do GBMar e da Marinha. As operações de busca por Aline seguem sem previsão de término. Os outros cinco passageiros da embarcação conseguiram se salvar e não apresentaram ferimentos graves. O incidente levou à abertura de dois inquéritos: um administrativo, conduzido pela Capitania dos Portos, e outro de natureza policial, sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia de São Vicente. Tanto os responsáveis pela lancha quanto os familiares das vítimas serão convocados para prestar depoimentos.

De acordo com a sobrevivente Camila Alves Carvalho, o naufrágio foi provocado por uma onda forte que atingiu a embarcação. Ela também informou que nenhum dos ocupantes estava utilizando colete salva-vidas no momento do acidente. Além de Camila, outros quatro passageiros foram resgatados com vida e estão recebendo apoio. A Marinha do Brasil anunciou que todos os envolvidos no incidente serão chamados para fornecer esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram ao naufrágio. A área onde o acidente ocorreu, conhecida como Garganta do Diabo, é famosa por suas ondas e correntes perigosas, o que pode ter contribuído para a tragédia.

