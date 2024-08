Bombeiros resgatam 100 praticantes de stand up paddle após ventania no Rio de Janeiro

Alguns dos praticantes sofreram ferimentos mais graves devido ao contato com as rochas e precisaram de atendimento médico

Reprodução/Jovem Pan News Rajadas de mais de 70 km/h dificultaram o retorno dos esportistas



Bombeiros resgataram cem praticantes de stand-up paddle que não conseguiram voltar à orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ventos fortes, com rajadas de mais de 70 km/h, dificultaram o retorno dos esportistas, que foram arremessados contra pedras e muros próximos ao Forte de Copacabana. O Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros e militares do Exército Brasileiro foram acionados para realizar o resgate. Alguns dos praticantes sofreram ferimentos mais graves devido ao contato com as rochas e precisaram de atendimento médico. As condições climáticas adversas, com temperatura acima dos 30ºC e baixa umidade, indicam a possível chegada de uma frente fria no final de semana.

*Com informações de Rodrigo Viga