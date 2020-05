Braga Netto será ouvido pela comissão mista sobre Covid-19 nesta sexta

Ministro deve atualizar os parlamentares sobre o que a Casa Civil tem feito para minimizar os impactos da pandemia

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Será a sétima reunião do colegiado, instalado em 20 de abril



O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, será ouvido nesta sexta-feira (22), às 10h, pela comissão mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a execução orçamentária do governo relacionadas ao coronavírus. Será a sétima reunião do colegiado, instalado em 20 de abril.

Na videoconferência, que será realizada em caráter interativo, Braga Netto também deve atualizar os parlamentares sobre o que a Casa Civil tem feito para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 e as ações de combate no território nacional.

Presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), a comissão mista tem como vice-presidente a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). O relator é o deputado Francisco Jr. (PSD-GO).

Ontem, a comissão divulgou os resultados do primeiro boletim quinzenal. Dos R$ 258,5 bilhões em créditos extraordinários destinados pelo governo federal, só foram utilizados 24,9% até agora.

Segundo o relator, há dificuldade na execução orçamentária dos recursos. “Apesar de termos disponibilizado altos valores; na prática, o que foi efetivamente pago até agora foram R$ 64 bilhões (24%). Então, existe toda uma morosidade, uma dificuldade em conseguir efetivamente, concretamente executar as ações necessárias para o combate à pandemia”, avaliou.

* Com informações da Agência Senado