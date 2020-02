Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus, diz ministro da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou um novo balanço nesta segunda-feira (3) sobre os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, são 14 em quatro Estados: Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (2) e São Paulo (7). Nenhum deles foi confirmado. Outros 13 foram descartados.

Até o último balanço, havia 16 casos suspeitos. Nesta tarde, o número passou para 15 e, durante a coletiva de imprensa, Mandetta afirmou que mais um foi descartado, chegando no número atual.

Mesmo sem casos confirmados, o governo vai reconhecer estado de emergência em saúde pública para facilitar a contratação de aeronaves, equipes médicas e insumos para trazer os brasileiros que estão em território chinês.

Retorno de brasileiros

O governo informou neste domingo (2) que vai “adotar todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram em Wuhan, na China”. A região onde os brasileiros se encontram é o epicentro do surto de coronavírus no país. Um grupo de brasileiros que mora na cidade divulgou carta-aberta apelando pela repatriação.

Mandetta disse que “todos serão incluídos como possíveis casos” e que as pessoas ficarão em quarentena. Sobre as medidas de segurança, ele repetiu que o Ministério da Defesa está responsável pela maior parte delas. “O Ministério da Defesa vai estipular quanto tempo de voo é, quantas tripulações serão necessárias, quantas pessoas realmente são… Todo este protocolo está sendo desenhado. Estamos copiando muito do que foi feito fora”, afirmou.