Com 904 novos registros, Brasil se aproxima das 36 mil mortes pela Covid-19

O coronavírus continua avançando pelo Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 904 mortes pela Covid-19 e 27.075 novos casos da doença, que já soma mais de 400 óbitos em todo o mundo.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde no sábado (6) e apontam para o total de 35.930 falecimentos notificados e cerca de 672.846 pacientes infectados pela Covid-19 em território brasileiro. As informações constam na nova versão do portal de acompanhamento disponibilizado pela pasta, que agora não apresenta o histórico de mortes e casos registrados no Brasil.

Os estados que mais registraram óbitos nas últimas 24 horas são: São Paulo (216), Rio de Janeiro (166), Ceará (75), Pará (74) e Pernambuco (65). As duas regiões que apresentaram mais falecimentos pela doença no período analisado foi a região Sudeste, com 432 mortes, e o Nordeste, com 285 registros.

A respeito da quantidade de novos casos, São Paulo (5.984), Pará (2.216), Maranhão (2.157), Ceará (1.980) e o Distrito Federal (1.642) são os Estados com maiores registros durante o período de sexta-feira até o sábado (6), quando as informações foram atualizadas.