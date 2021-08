Brasil alcança 150 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 66% da população acima de 18 anos já recebeu ao menos a primeira vacina

O Brasil alcançou neste sábado, 7, a marca de 150 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. O número representa todo o público-alvo da campanha de vacinação e ocorre uma semana após o país ter atingido 100 milhões de imunizados. A primeira dose da vacina já foi entregue para 106 milhões de brasileiros, o que representa 66,3% da população acima de 18 anos. A segunda dose ou a vacina de dose única imunizou mais de 44,8 milhões de pessoas, somando 28% do público-alvo.

“A vacinação é prioridade do Ministério da Saúde para acabar com caráter pandêmico da Covid-19 e os reflexos da imunização já aparecem há algumas semanas”, informou a pasta. Segundo o governo federal, nesta sexta-feira, 6, o país chegou a menor média móvel de casos e mortes pela Covid-19 desde janeiro. “Nos últimos quatro meses, a média móvel de casos caiu 46% e a de óbitos registrou uma redução ainda maior, cerca de 65%.”

Segundo o ministério, o governo já encomendou mais de 600 milhões de doses contra o novo coronavírus até o fim deste ano. Até o momento, mais de 184,4 milhões de doses foram enviadas para todos os Estados e o Distrito Federal. Em julho, o país bateu recorde ao distribuir 43 milhões de doses. “Todos os 28 grupos prioritários, definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), já foram contemplados com o envio de pelo menos uma dose de vacina e agora, a distribuição segue o critério por faixa-etária decrescente, até que todos os brasileiros com mais de 18 anos estejam imunizados com as duas doses”, informou a pasta da Saúde.