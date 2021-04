Brasil aplicou ao menos uma dose da vacina em 24,4 milhões de pessoas

Ao todo, 32.150.049 doses de imunizantes já foram aplicadas até o momento; São Paulo é o estado que mais imunizou, com 5,7 milhões de vacinados com ao menos uma dose

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nas últimas 24 horas, 911.513 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas



Nesta terça-feira, 13, o Brasil aplicou 911.513 doses de vacinas contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa e continham informações divulgadas por 26 Estados. Com isso, o total de pessoas que recebeu ao menos uma dose de imunizante chegou a 24.433.064 e o total de aplicações feitas – somadas primeira e segundas doses, é de 32.150.049. Ao todo, 11,54% da população já foi vacinada, mas apenas 7.717.785 pessoas (3,64%) das pessoas receberam a dose de reforço. Em números absolutos, São Paulo, com 5,7 milhões de vacinados com ao menos uma dose, é o estado que mais imunizou. Já em termos proporcionais, o título pertence ao Rio Grande do Sul.

Confira a vacinação por estado

Rio Grande do Sul – 1.766.968 (15,47%) Mato Grosso do Sul – 399.653 (14,23%) Bahia – 1.972.659 (13,21%) Paraíba – 517.352 (12,81%) Espírito Santo – 511.937 (12,60%) São Paulo – 5.721.104 (12,36%) Amazonas – 502.089 (11,93%) Ceará – 1.075.577 (11,71%) Paraná – 1.328.054 (11,53%) Pernambuco – 1.104.112 (11,48%) Alagoas – 381.008 (11,37%) Minas Gerais – 2.413.878 (11,34%) Santa Catarina – 819.328 (11,30%) Rio Grande do Norte – 397.643 (11,25%) Sergipe – 257.186 (11,09%) Distrito Federal – 332.992 (10,90%) Pará – 890.546 (10,25%) Piauí – 335.189 (10,21%) Rio de Janeiro – 1.710.764 (9,85%) Roraima – 56.950 (9,02%) Goiás – 638.507 (8,98%) Acre – 77.541 (8,67%) Tocantins – 136.623 (8,59%) Maranhão – 599.271 (8,42%) Rondônia – 148.842 (8,29%) Amapá – 68.067 (7,90%) Mato Grosso – 269.224 (7,63%)

*Com informações do Estadão Conteúdo